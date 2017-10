„Le Monde“ scrie despre „frumoasa nebunie“ a lui Cristi Puiu

Jurnaliștii de la „Le Monde” dedică un articol regizorului român Cristi Puiu, prezent la Festivalul de la Cannes cu pelicula „Aurora”, vorbind despre „frumoasa nebunie” a pictorului din București devenit cineast „înrăit”. „Cristi Puiu, în vârstă de 43 de ani, născut în Capitală, cu vocație de pictor, cineast de profesie” - astfel este prezentat regizorul român de jurnaliștii cotidianului francez, care amintesc că în 2005 cel de-al doilea lungmetraj al său, „Moartea domnului Lăzărescu”, a făcut senzație la Cannes. Românul revine la Cannes pentru a prezenta pelicula „Aurora” în selecția oficială Un Certain Regard, Le Monde numind filmul acestuia „primul OZN veritabil din cadrul festivalului”. „Aurora” este a doua peliculă, după „Moartea domnului Lăzărescu”, dintr-un proiect de șase filme aduse ca omagiu capo-doperei cinematografice „Six contes moraux” realizată de Eric Rohmer. „Elegant și curtenitor, acest francofon perfect își imprimă gândirii o stare de spirit pe care o credem tipic românească. Descrescător, muzical, opac, imprevizibil, cu izbucniri bruște de umbră. Sub o prezentare de catifea se ascund o surdă înclinație spre haos, o complicitate la absurditatea acestei lumi și germenele unei indubitabile nebunii”, scriu francezii. „Am conceput proiectul acestei serii în 2003, într-o atmosferă de criză. Prima criză avusese loc zece ani mai devreme, la revolta tinerilor realizatori români împotriva organis-mului de ajutorare a cinematografiei, care ne ignora. Atunci a fost un mare scandal. A doua criză a fost traversarea personală a unei faze ipohondrice profunde. Am ieșit din această criză scriind proiectul, decis să-l realizez cu orice preț, cu sau fără ajutor. Ceea ce leagă aceste șase povești este faptul că toate se situează în suburbiile Bucureș-tiului și că se învârt în jurul unui subiect problematic și inepuizabil - iubirea față de aproape. Astfel s-a născut primul film, «Moartea domnului Lăzărescu»”, spune Cristi Puiu. Ordinea realizării peliculelor este aparent aleatorie. Puiu spune că ceea ce l-a inspirat pentru a realiza „Aurora” a fost o emisiune televizată despre criminali, unde a văzut povestea unui bărbat, decepționat în dragoste, care a vrut apoi să-i pedepsească pe cei din jur. Filmul a fost pregătit timp de doi ani petre-cuți de Puiu alături de un prieten procuror care i-a permis să ia contact cu criminali închiși. După 45 de zile de filmare și tot atâtea nopți de insomnie, Cristi Puiu a început să se întrebe dacă Diavolul există cu adevărat, iar medicii l-au diagnosticat cu un sindrom de extenuare. Întrebat dacă există o legătură între acest film și istoria recentă a României, Puiu răspunde că trăiește într-o țară unde toleranța și altruismul sunt slabe. „Când am luat premiul «Un Certain Ragard», în 2005, am fost întrebat dacă sunt mason. Oamenii trăiesc încă în inerția unei mari minciuni a dictaturii și refuză să se confrunte cu provincialismul lor. Asta mă înfurie. Trebuie urgent să schim-băm acest lucru”, spune regizorul. „Aurora” este povestea lui Viorel, un inginer în vârstă de 40 de ani abia divorțat, care decide să pună capăt instabilității care îi guvernează existența, intervenind brutal în destinele altora. Regizorul a făcut un pas înainte cu „Aurora”, peliculă pe care a scris-o, a regizat-o și în care a interpretat rolul principal. „Trebuia să fiu eu însumi Viorel, era singurul mod prin care puteam fi în perfect acord cu conceptul meu”, explică Cristi Puiu.