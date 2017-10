Lavinia: „Ştefan este tandru, are umor şi e un om deosebit“

Lavinia: „Ștefan este tandru, are umor și e un om deosebit“

Sâmbătă, 12 Octombrie 2013.

Invitată în platoul unei emisiuni de la Kanal D, Lavinia Pârva a acceptat să vorbească despre povestea de dragoste pe care o trăiește cu Ștefan Bănică Jr., fostul soț al Andreei Marin.Când s-au cunoscut de fapt cei doi și cum decurge o zi normală din viața lor... găsiți în declarația artistei de mai jos:„Ștefan are mult umor, are multe calități. Așa m-a cucerit. Chiar dacă îmi aduc aminte gestul decisiv, nu l-aș spune. Sunt lucruri strict ale mele. El are multe calități, este chimia dintre doi oameni. Ne-am spus că ne iubim. Relația a început în urmă cu ceva timp, nu acum doi ani.O zi din viața noastră e încărcată. Muncim mult amândoi. Facem multe lucruri frumoase, am fost la teatru să văd piesa în care joacă. Suntem oameni normali care fac lucruri normale. Avem casele noastre, ne vizităm. Lăsăm lucrurile să vină ușor, nu forțăm nimic. Ne uităm la filme, facem chestii normale. Mai gătesc din când în când, dacă am timp. Ștefan este tandru, are umor și e un om deosebit. Am putea colabora împreună pe viitor, nu se știe. Încă nu am discutat despre asta, nu avem timp niciunul. Eu sunt cu noul meu album”, a povestit Lavinia, scrie showbiz.ro.