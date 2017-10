Lavinia Pîrva, iubita lui Şrefa Bănică, a răbufnit: " Ei, bine, nu sufăr ..."

Lavinia Pîrva, iubita lui Șrefa Bănică, a răbufnit: " Ei, bine, nu sufăr ..."

Ştire online publicată Sâmbătă, 17 Ianuarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Lavinia Pîrva a decis să vorbească despre starea sănătății sale, pentru a evita zvonurile apărute în presă cu privire la aceasta. Artista spune că este sănătoasă tun și a negat cu vehemență faptul că s-ar confrunta cu vreo problemă de orice natură.Lavinia Pîrva nu mai suportă comentariile răutăcioase apărute în presă pe seama ei. Artista le-a dezvăluit prietenilor ei virtuali că se simte perfect și că nu are nicio problemă de sănătate. Mai mult decât atât, vedeta a spus că de mai bine un an face sport frecvent."Iar bat câmpii unii din presă, scriind că sufăr de boli inventate de ei, cum că aș avea probleme cu glanda tiroidă și că mă tratez cu doze impresionante de fel de fel de pastile. Ei, bine, nu sufăr și nu am suferit niciodată de o astfel de boală, multumesc lui Dumnezeu! Sunt sanatoasă, duc o viață echilibrată, în care sportul are un loc special. Nu trebuie să faci sport doar atunci când suferi de vreo boală sau ești gras, pentru că sportul înseamnă sănătate și trebuie să facă parte din viața noastră. Eu am noroc cu prietena mea, Marga, cu care mă antrenez în mod constant de peste un an și reușește să transforme orele de sport într-o adevărată plăcere", a scris Lavinia Pîrva pe o rețea de socializare.