Lavinia Pârva nu renunţă la „camuflaj“

Lavinia Pârva nu renunță la „camuflaj“

Ştire online publicată Vineri, 27 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Deși nu este dată în urmărire generală, Lavinia Pârva, actuala iubită a lui Ștefan Bănică Jr., se poartă ca și cum poliția ar fi pe urmele ei. Iubita lui Bănică nu iese din casă fără un adevărat echipament de camuflaj: șapcă și ochelari de soare. Totuși, trece greu neobservată, mai ales că are și o mașină nouă, un bolid de lux! Deși relația pe care o are cu Ștefan Bănică Jr. este deja publică, Lavinia Pârva pare să fi rămas cu traume din perioada în care încerca să țină secretă povestea lor de dragoste. Chiar zilele trecute, fotoreporterii Click! au surprins-o din nou pe aceeași Lavinia, la fel de precaută ca acum câțiva ani. Ea și-a ascuns chipul sub o șapcă bine îndesată pe cap și o pereche de ochelari de soare. Lavinia și-a completat ținuta de camuflaj printr-o vestimentație deloc sexy, ba chiar foarte decentă, care să nu atragă cu nimic atenția asupra ei. Și de parcă nu ar fi fost de ajuns, iubita lui Ștefan Bănică Jr. nu s-a dat jos din mașină până nu s-a asigurat din priviri că terenul e sigur și nu o urmărește nimeni. Abia în momentul în care s-a considerat protejată de privirile indiscrete, de ziariști sau aparatele de fotografiat, a coborât din mașină, nu una de orice fel, ci una care costă în jur de 50.000 de euro, semn că-i merge din ce în ce mai bine, scrie click.ro.