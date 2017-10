Lavinia Pârva: "Am aflat din presă că sunt grasă"

Iubita lui Ștefan Bănică a fost foarte deranjată că presa a scris că ar fi grasă. Lavinia Pârva susține că pozele în care părea că are kilograme în plus au fost editate."Dragii mei, în ultimul timp am aflat din anumite publicații că sunt foarte grasă. Adevărul e că, atunci când am văzut fotografiile, m-am speriat și eu, când mi-am dat seama ce poate face photoshopul.Așa că, "orientându-ma" după acele imagini, mi-a fost frică că nu voi avea loc pe o plajă normală și am căutat una pustie, pentru a putea ocupa tot nisipul! Sunt foarte "simpatici" cei care își doresc cu tot dinadinsul să facă rău gratuit. Vă doresc o zi minunată și să ne bucurăm în continuare de soare!", a scris Lavinia Parva pe net, scrie showbiz.ro.