Lavinia, iubita lui Ştefan Bănică Jr., URMĂRITĂ ŞI TERORIZATĂ

Lavinia, iubita lui Ștefan Bănică Jr., URMĂRITĂ ȘI TERORIZATĂ

Ştire online publicată Marţi, 22 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Lavinia Pârva, revenită în centrul atenției odată cu relația ei cu Ștefan Bănică Jr., a povestit momentele de groază prin care a trecut după ce s-a aflat despre noua ei dragoste. Invitată în emisiunea lui Teo, Lavinai Pârva a dezvăluit faptul că a trecut prin momente îngrozitoare imediat ce relația ei cu Ștefan Bănică a devenit publică."A fost o perioadă destul de grea, pentru că unii din presă au exagerat. Locuiesc singură și am fost efectiv terorizată și urmărită. Mi s-a bătut în ușă la trei dimineața și mi-a fost forțată ușa. Mi-au scos cablul. Am fost intimidată în trafic. Am avut probleme și cu vecinii. Ajunsesem ca în desenele animate: venea Poliția, pleca Poliția. Nu puteam să-mi scot nici câinele să-și facă nevoile", a povestit Lavinia la Kanal D despre momentele care au urmat anunțului că formează, oficial, un cuplu cu Ștefan Bănică, scrie libertatea.ro.