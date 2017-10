Laurette: „Mă menţin în formă cu mult sport şi evit grăsimile“

Laurette: „Mă mențin în formă cu mult sport și evit grăsimile“

Ştire online publicată Vineri, 15 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Este model, are dimensiunile ideale, 90-60-90 și nu pare să aibă probleme cu greutatea. Dar Laurette recunoaște că face niște sacrificii, care în timp au devenit plăcere pentru ea. Are grijă la alimentație și nu renunță la sport pentru nimic în lume.„Mă mențin în formă cu mult sport. Merg aproape zilnic la sală de mai bine de patru ani. Îmi pare rău că nu făceam asta și atunci când eram mai tânără. Am aflat târziu cât de benefic este sportul și ce influențe pozitive are asupra organismului. O oră de exerciții fizice pe zi mă ajută să fiu mai veselă și să mă simt mult mai bine. După ce fac sport, mă simt mai frumoasă”, a declarat manechinul.Însă, deși se declară extrem de pofticioasă, Laurette are grijă să nu exagereze cu cantitățile. „Încerc pe cât posibil să evit grăsimile. Le consum doar atunci când mi-e foarte poftă, în rest, mănânc multe fructe și legume. Carnea îmi place și fiartă, nu doar prăjită sau pe grătar și mănânc mult pește. De asemenea, pentru mine e un motiv de bucurie în plus atunci când ajung la țară, pentru că acolo absolut toate produsele sunt sută la sută naturale. Ouăle, laptele, brânza, roșiile, deja mi se face poftă când mă gândesc”, a completat vedeta de culoare.