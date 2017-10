Laurette, internată în spital: "Sper să nu mai trec prin astfel de experienţe niciodată"

Laurette, internată în spital: "Sper să nu mai trec prin astfel de experiențe niciodată"

02 Aprilie 2015

Laurette a recunoscut s-a internat în spital după ce s-a despărțit de fostul său iubit. Mulatra a făcut numeroase atacuri de panică. Psihologii au reușit să o pună pe picioare. Totul s-a întâmplat la sfârșitul anului trecut:"Este adevărat că am avut atacuri de panică! Asta s-a întâmplat undeva în preajma sărbătorilor, dar a trecut. Acum mă simt mai bine, sper să nu mai trec prin astfel de experiențe niciodată în viața mea pentru că nu este ok deloc. Întâmplarea asta a avut loc undeva în preajma sărbătorilor de iarnă, undeva prin luna decembrie. Am fost foarte supărată, am trecut prin niște momente foarte urâte și sper că nu mai trec prin așa ceva. Am ajuns și spital și am fost internată vreo trei zile, am ajuns și la psiholog. Acum mă simt mult mai bine", a declarat Laurette la Antena Stars, citează libertatea.ro.