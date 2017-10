Laurette : „Am speranţa că undeva mă aşteaptă jumătatea mea“

Laurette : „Am speranța că undeva mă așteaptă jumătatea mea“

Ultima perioadă din viața ei nu a fost deloc una ușoară, dar toate problemele au făcut-o și mai puternică.Când a primit propunerea de a participa la „Mărul discordiei”, emisiune în care mai mulți bărbați se luptă pentru a-i câștiga inima, mulatra Laurette nu a stat pe gânduri. S-a întors în țară, pregătită să-și găsească jumătatea. Vedeta a spus ce așteptări are de la viitor, scrie click.ro.„Am cunoscut bărbați minunați, care m-au copleșit cu atenții, complimente, mici cadouri și mi-au readus zâmbetul pe buze. Pot spune că îmi plac câțiva dintre ei. Sunt tipologii diferite, dar fiecare are farmecul lui. Este un proiect de suflet, care m-a surprins într-o perioadă mai tristă a vieții mele, după cea mai dureroasă despărțire a ajutat să mă ridic și să-mi recapăt încrederea în oameni, în dragoste. Am speranța că undeva mă așteaptă jumătatea mea. În funcție de cum decurg lucrurile în show, voi decide dacă mă întorc în Italia”, citează click.ro.