Laurette a rămas fără bonă

Ştire online publicată Sâmbătă, 05 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Mulatra Laurette a rămas recent fără dădacă pentru fiica în vârstă de patru luni, Serena Luce Maria.Pentru că femeia pe care o angajase a decis să se ocupe de pro-priul copil, având și ea o fetiță de un an, Laurette se vede nevoită să caute o altă doamnă dispusă să aibă grijă de micuța ei, contra cost.„Am rămas fără bonă, pentru că ea mai are o fetiță de 1 an de zile și îi era foarte greu să se împartă între fetița ei și copilul meu. Așa că am nevoie de o femeie care să aibă grijă de Serena. Trebuie să fie o persoană răbdătoare și iubitoare, pentru că nu e deloc ușor să fii bonă, având în vedere că ai grijă de un copil care este al altcuiva”, a declarat ea în emisiunea „Draga mea prietenă” de la Kanal D.Mulatra este hotărâtă să găsească cât mai repede o dădacă pentru copilul ei, de care nu are timp să se ocupe așa cum ar tre-bui, având foarte multe contracte în această perioadă.