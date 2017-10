Laurette a lăsat Italia şi s-a întors în România

Laurette a lăsat Italia și s-a întors în România

Ştire online publicată Luni, 19 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

După ce s-a despărțit de tatăl copilului ei, Laurette a luat o decizie neașteptată în privința vieții ei. Astfel, mulatra a hotărât să plece din România cu tot cu copil și să se stabilească în Italia, acolo unde are foarte mulți prieteni și rude.La aproape o lună și jumătate de la plecarea în Italia, mulatra s-a întors val-vârtej din peninsulă, iar fotoreporterii Click! au surprins-o, de Sfântă Mărie, la un centru comercial, de mână cu Serena Luce Maria, fetița ei.„Nu am renunțat la ideea de a mă stabili în Italia, dar am venit pentru că filmez un reality-show la o televiziune. Dacă între timp apar alte oferte, o să mai rămân. O să mă ajute mama cu fetița, ea se va ocupa de ea, dar îmi caut și o bonă, iar dacă ar fi disponibilă să vină și în Italia, aș fi foarte mulțumită”, a mărturisit Laurette.