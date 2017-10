Laurette a fost jefuită

Ştire online publicată Miercuri, 07 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Laurette a fost prădată de hoți. Focoasa mulatră a avut un șoc în momentul în care și-a văzut mașina cu geamul spart. Într-un interval de zece minute, timp în care urcase în apartamentul său, spărgătorii au reușit să sustragă din mașina acesteia bunuri de peste 1.000 de euro, dintre care o geantă Chanel, un portofel și două perechi de ochelari de la Prada, plua 1.400 de euro, bani gheață.Deși paguba este însemnată, Laurette se bucură că nu a fost atacată de hoți și că furtul s-a întâmplat în lipsa ei.„Mi-a fost frică. Eu coborâsem cu zece minute înainte să iau ceva din mașină, am urcat înapoi în apartament și mi-am făcut bagajele, iar când m-am întors geamul era deja spart. Le-a trebuit doar zece minute. Este pentru prima dată când mi se întâmplă așa ceva. Eu cred că am fost urmărită de mai multe zile deoarece nu mai funcționau becurile din interiorul garajului. În mașină aveam o geantă Chanel, în care aveam 1.400 de euro, un portofel de la Prada și două perechi de ochelari Prada. Cel mai mult mă bucur că am rămas cu actele mașinii și cu actele casei”, a declarat Laurette, pentru showbiz.ro.Una dintre vedetele care nu au fost atât de norocoase a fost Anna Lesko. Cântăreața a fost atacată în plină stradă de un individ care a vrut să-i fure rucsacul. Pentru că a opus rezistență, aceasta s-a ales cu un ochi umflat.