Laurenţiu Duţă: „Mă gândesc cu nostalgie la perioada 3SE“

Laurențiu Duță: „Mă gândesc cu nostalgie la perioada 3SE“

Ştire online publicată Sâmbătă, 09 Iunie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Aflat într-o perioadă foarte bună din punct de vedere profesional, Laurențiu Duță spune că era „3SE” a fost una dintre cele mai frumoase din viața lui.Artistul a urcat vineri seară pe scenă alături de foștii săi colegi de trupă pentru prima oară după o pauză foarte mare.„Mă gândesc cu nostalgie la perioada 3SE. Bănuiesc că diseară (n.r. – vineri seară) pe scenă voi simți din nou fiorii. Am vorbit cu băieții și am stabilit să fim cât mai relaxați. Nu avem de ce să fim încordați, ne vom distra, n-am emoții”, a spus Laurențiu pentru ziarul Ring.Chiar dacă s-a simțit foarte bine atunci, Laurențiu spune că nu se pune problema ca „legendara” formație să se reunească.„Nu e cazul acum să mă gândesc la o revenire în formula 3SE. N-am de unde să știu pe viitor. Au fost niște ani frumoși din viața mea. Primii ani am făcut pionierat, deoarece cântam pe sume foarte mici. Câștigam bine și atunci, dar mi-e bine și azi cu ce fac, fiind implicat, pe lângă cântat, și în management și producție”, a zis artistul pentru ziarul Ring.