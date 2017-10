Laurenţiu Duţă: “E o ruşine ca România să nu participe anul acesta la Eurovision”

Laurențiu Duță: “E o rușine ca România să nu participe anul acesta la Eurovision”

Ştire online publicată Sâmbătă, 14 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Romania pare sa rupa anul acesta traditia participarii la Eurovision.Chiar daca reprezentantii televiziunii nationale sustin ca participarea Romaniei este mai mult ca sigura, Romania inca nu se afla pe lista participantilor de anul acesta. Nume care s-au aflat de mai multe ori in stransa legatura cu Eurovision si-au exprimat dezamagirea in ceea ce priveste posibilitatea ca anul acesta Romania sa nu mai participe la acest concurs.Laurentiu Duta, fostul membru al trupei 3SE, a declarat pentru Music Channel ca ar trebui sustinut un efort pentru ca un eveniment atat de mare sa aiba loc: "Ar fi un mare pacat si un deserviciu adus muzicii romanesti si cred ca si imaginii tarii noastre. E o rusine ca Romania sa nu participe anul acesta la Eurovision, mai ales ca e un eveniment ce se intampla o singura data pe an".Romania a participat pentru prima data la Eurovision in 1994, a revenit in 1998, a lipsit pana in 2000 iar din 2002 a facut anual parte din tarile participante la Eurovision, ocupand de trei ori locul 3 in clasament.