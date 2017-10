Laurenţiu Duţă, după acuzaţiile de plagiat: "Mă las de meserie!"

Laurențiu Duță, după acuzațiile de plagiat: "Mă las de meserie!"

Ştire online publicată Sâmbătă, 08 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

O dată cu lansarea piesei "Ecou" a solistei Elena Gheorghe au apărut și primele comentarii privind faptul că melodia ar fi un plagiat, scrie libertatea.ro. Mai exact, piesa "Ecou" ar fi inspirată din hiturile celebrelor Beyonce și Jordin Sparks, "Halo" respectiv "Tattoo".Laurențiu Duță susține că întotdeauna vor exista persoane care vor căuta asemănări între anumite piese, însă, în acest caz, nu poate fi vorba de un plagiat. "Ascultați, comparați și, dacă este așa, eu mă las de meserie! Nu am niciun stres atât timp cât eu știu cum am făcut melodia și că nu am luat absolut nimic de la nimeni."