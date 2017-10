Laura Cosoi, vacanţă „magică“ în Seychelles

Laura Cosoi, vacanță „magică“ în Seychelles

Sâmbătă, 26 Ianuarie 2013.

Laura Cosoi a petrecut vacanța în insulele Seychelles alături de iubitul ei, Cosmin. „Sunt un om extrem de norocos. Nu știu cum se întâmplă, însă viața mă duce pe cele mai frumoase căi și asta mă face tare fericită.În fiecare an, înainte de sărbători, îmi fac planul de vacanță. Pentru că programul de filmare în ianuarie este ceva mai relaxat, îmi permit să îmi iau o vacanță mai lungă și astfel pot alege meleaguri cât mai îndepărtate. După lungi căutări am ales o destinație inedită: Seychelles”, a scris blonda pe blogul său.„Am sărbătorit revelionul alături de Cosmin, pe marginea piscinei, cu un platou de fructe de mare în față și un pahar de vin roșu. Am dansat pe ritmuri de muzică africană, iar petrecerea a continuat și în 2013. Pe 2 ianuarie am împlinit 31 de ani și a fost una dintre cele mai speciale aniversări din viața mea. Am petrecut ziua pe plajă, bălăcindu-mă în ocean, dezmierdându-mă la soare, iar seara am luat cina la unul dintre cele mai frumoase restaurante din zonă. Mi-au cântat „la mulți ani” valurile oceanului dar și ospătarii africani, având în față o prăjitură cu brânză, sub formă de tort, dar și o lumânare în care am suflat, nu înainte de a-mi pune și o dorință. Deși nu mi-am propus să fac ceva anume de ziua mea, a fost pur și simplu… magic!”, a adăugat ea.