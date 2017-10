Laura Cosoi: „Sunt îndrăgostită până peste cap de Cosmin“

19 Decembrie 2012

Chiar dacă se cunoșteau de zece ani Laura nu și-a dat seama ce sentimente ascunse avea Cosmin. „Suntem prieteni de zece ani, însă nici pentru o clipă nu mi-a trecut prin cap că lui Cosmin îi place de mine. Cosmin a venit până în Buftea când a auzit că m-am despărțit de Smiley. Tot nu m-am prins, pentru că am crezut că a fost o coincidență întâlnirea cu el. Am fost oarbă! Abia după patru luni și jumătate de la despărțirea de Smiley am devenit un cuplu. Sunt îndrăgostită până peste cap de Cosmin, este un bărbat adevărat”, a po-vestit Laura Cosoi pentru cancan.ro.