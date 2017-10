Laura Cosoi s-a logodit!

Ştire online publicată Sâmbătă, 18 Aprilie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Laura Cosoi (32 ani) s-a logodit zilele trecute cu iubitul ei, Cosmin Curticapen (38 ani). „Am spus Da! Când m-am așteptat mai puțin, iubitul meu m-a cerut de soție. Din acest moment încep un nou capitol în viața mea, alături de bărbatul care mă face fericită!Cosmin a ales cadrul perfect - biserica romano-catolică în care am fost botezată. Eram doar noi doi și în timp ce mă rugam, am auzit pe fundal melodia noastră. Am deschis ochii și în jur erau deja adunate familiile noastre. Printre lacrimi de fericire, sub privirile emoționate ale celor dragi, ținându-l de mână pe Cosmin, am spus Da!". Acesta este mesajul pe care blonda l-a postat pe blogul ei. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de multă vreme, iar Laura este mai îndrăgostită ca niciodată. Vedeta s-a iubit timp de mai mulți ani și cu Smiley, dar s-a despărțit de cântăreț din cauza faptului că ea și-a dorit să treacă într-o nouă etapă a relației, cu familie și copii, iar cântărețul își dorea o relație liberă, scrie libertatea.ro.