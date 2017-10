Laura Cosoi nu pleca la drum fără copilotul Jazz

Ştire online publicată Vineri, 15 Ianuarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Prima ediție ProMotor din 2010, de pe 16 ianuarie, va prezenta telespectatorilor o franțuzoaică teribilă, sexy și rea. Așa își descrie una din cele mai sexy vedete din România, Laura Cosoi, actrița din „Aniela”, de la Acasă Tv, mașina cu care vine sâmbătă la Pro Motor, un Citroen C3 Picasso. Deși o are doar de două luni, fiind un model nou, din 2009, Laura Cosoi este cât se poate de mulțumită de mașina ei, nu doar pentru că se conduce foarte ușor, este frumoasă, spațioasă și tinerească, ci și pentru că are toate condițiile ca Jazz, cățelul și totodată copilotul ei, să se simtă confortabil în dreapta ei. Asta pentru că, la plecarea de pe loc, mașina blochează automat portierele, iar Laura este foarte fericită că Jazz este în siguranță. Așa cum unele șoferițe își fac griji pentru poșeta ținută pe scaunul din dreapta, Laura are cele mai mari emoții când vine vorba despre micuțul Jazz.