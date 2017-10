Laura Cosoi: „Cosmin este un bărbat adevărat”

Ştire online publicată Joi, 14 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Laura Cosoi, fosta iubită a lui Smiley, a mărturisit că actualul ei iubit, afaceristul Cosmin Curticăpean, este bărbatul ideal.„Cosmin este un bărbat adevărat. Locuim împreună, eu la el, el la mine, petrecem foarte mult timp unul cu celălalt. Sunt fericită, și cred că sunt frumoasă, așa cum spuneți voi că sunt, grație faptului că frumusețea vine din interior. Cu Smiley nu prea am mai vorbit, vorbim doar dacă avem să ne spunem ceva important. Ultima oară am vorbit de Sărbători, când ne-am urat La mulți ani”, a mărturisit vedeta. Întrebată dacă a dat uitării cei cinci ani de iubire cu Smiley, Laura a spus: „Nu cred că cineva poate sta să-mi contorizeze viața, trăirile, sentimentele. Eu am vrut să-mi găsesc calea mea, să fiu fericită. Am găsit calea, sunt fericită”, citează click.ro.