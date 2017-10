Larisa Drăgulescu vrea să-şi refacă himenul

Larisa Drăgulescu vrea să-și refacă himenul

Ştire online publicată Sâmbătă, 10 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Larisa Drăgulescu vrea să uite definitiv de fostul soț, gimnastul Marian Drăgulescu. Blonda se gândește să o ia de la început chiar și în ceea ce privește viața sexuală. Astfel, Larisa este decisă să își facă mai multe schimbări fizice, iar printre acestea se numără și o refacere a himenului.Până atunci însă, ea va începe cu o operație de mărire a sânilor, pe care o va face pe data de 20 noiembrie. Această zi ar trebui să fie una fericită pentru Larisa, întru-cât este ziua ei de naștere, dar bucu-ria ei a fost însă știrbită de faptul să fostul soț a părăsit-o, acum câțiva ani, chiar pe această dată.„Vreau să fie o zi în care îmi fac o bucurie, pentru că am fost nefericită în această zi. Sunt dispusă să o iau de la capăt, dacă eu vreau o să îmi fac orice intervenție. Din ce știu, se pot face astfel de operații și în România. Începem însă cu implantul. Eu de ziua mea, acum cinci ani, am avut parte de cel mai urât cadou din partea soțului meu. De ziua mea, m-a părăsit. A plecat de acasă fără să-mi spună nimic, a spus că pleacă să bea o bere în oraș și nu s-a mai întors. Abia a doua zi, când am văzut că nu mai ajunge, a vorbit cu mama mea și i-a spus că vrea să divorțăm”, a spus Larisa, la Kanal D.