Larisa Drăgulescu, goală pentru bani!

Ştire online publicată Sâmbătă, 06 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Fosta soție a lui Marian Drăgulescu, Larisa Drăgulescu, susține că gravele probleme financiare pe care le-a avut de când a divorțat au forțat-o să își vândă imaginea pentru a putea să se susțină financiar. Tocmai de aceea a acceptat să pozeze goală într-o revistă pentru bărbați la doar câteva luni după divorțul de Marian, care a avut loc acum cinci ani. „De cinci ani, de când am divorțat, nu mă mai regăsesc. Am făcut eforturi să-mi cumpăr o casă. Nu pot să fac un credit pentru că sunt divorțată cu doi copii. Nu reușesc să-mi găsesc niciun loc de muncă. Nu pot să am o relație serioasă cu cineva, pentru că am doi copii. Femeile mă critică deoarece am pozat goală. Am făcut-o ca să am bani pentru copiii mei. Nu e nimic grav, nu am dat în cap nimănui”, a declarat Larisa, la Kanal D, citează click.ro.