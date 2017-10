„Large Coca-Cola”, vândută pentru 35,36 milioane de dolari

Ştire online publicată Vineri, 12 Noiembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Un tablou semnat de americanul Andy Warhol, în care apare o sticlă de Coca-Cola pictată în alb și negru, a fost vândut cu 35,36 milioane de dolari la o licitație organizată marți, în New York, de casa Sotheby’s, anunță BBC. Intitulată „Large Coca-Cola”, lucrarea celui mai important reprezentant al curentului pop art era estimată inițial la 25 de milioane de dolari. „Tabloul este un reper al creației lui Warhol”, spun reprezentanții casei de licitații. Cu o zi mai devreme, o altă lucrare a lui Warhol a fost vândută la licitație cu 63,3 milioane de dolari. Este vorba despre colajul intitulat „Men in Her Life”, care are la bază o fotografie a actriței Elizabeth Taylor.