„Lângă Marius Moga am învăţat ce înseamnă dragostea pură“

Iulia Vântur:

„Lângă Marius Moga am învățat ce înseamnă dragostea pură“

Ştire online publicată Vineri, 30 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Iulia Vântur a scos la iveală câteva dintre secretele din viața ei personală. Prezentatoarea emisiunii „Dansez pentru tine” a rememorat perioada în care a avut o relație cu Marius Moga, pe care l-a cunoscut pe platoul show-ului. „Aveam nevoie să fiu singură. O mare parte din energia și atenția mea i-am acordat-o și de aceea aveam nevoie să fiu singură, să mă reculeg. Am crescut împreună cu Marius, am evoluat împreună și ne-am modelat unul pe altul. Lângă el am învățat ce înseamnă dragostea pură. După ce ne-am despărțit am simțit o dragoste necondiționată pentru el pe care i-o port și în ziua de astăzi”, a spus Iulia Vântur la Acasă tv.„Sincer, o mai iubesc pe Iulia. Când stai lângă cineva multă vreme, așa se întâmplă. Noi nu am aruncat cu cratițele unul după altul. Am fost împreună vreo patru ani, cam așa, ne-am despărțit - nu mai știu - anul trecut, în vară”, a declarta la începutul anului Marius Moga.