Lady Gaga vine în România?

Ştire online publicată Marţi, 17 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Fanii din Romania ai artistei Lady Gaga au motive de bucurie, aceasta ar putea concerta la noi in tara.Visul a mii de romani ar putea deveni realitate. Lady Gaga, cel mai popular artist al momentului, ar putea ajunge pe National Arena.In turneul international intitulat "Born This Way", care va dura doi ani si va include tarile importante de pe toate continentele, este trecuta si Romania.Artista a lansat de curand cel mai lung videoclip din cariera, intitulat "Marry The Night".