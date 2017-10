Lady Gaga recunoaşte că este bisexuală

Lady Gaga recunoaște că este bisexuală

Ştire online publicată Sâmbătă, 17 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Într-un interviu acordat lui Jean Paul Gaultier, Lady Gaga a declarat că este bisexuală, dar nu are pe nimeni."Da, aș putea să spun despre mine că sunt bisexuală", a afirmat artista după ce a fost întrebată de Gaultier dacă este "lesbiană, bisexuală sau trisexuală", potrivit monstersandcritics.com."Totuși simt că nu e drept să spun asta pentru că nu am fost niciodată îndrăgostită de o femeie. Îmi plac femeile, sexual vorbind, dar am gravitat către bărbații homosexuali", spune Gaga.Când Gaultier a întrebat-o despre iubitul său, diva l-a corectat: "Nu am un prieten. Întrebată dacă are o iubită, ea a răspuns: "Nu sunt căsătorită cu fanii mei".