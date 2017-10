Lady Gaga atacată de hackeri

Luni, 18 Iulie 2011

Site-ul din Marea Britanie al artistei a fost atacat de un grup de pirați cibernetici, cunoscut sub numele de SwagSec, determinând casa de discuri Universal, cu care artista se află sub contract, să solicite intervenția urgentă a poliției.Atacul cibernetic a avut loc la finalul lunii iunie, însă cei care au organizat atacul au făcut publică informația abia în cursul acestei săptămâni. În ultimele săptămâni, Lady Gaga a fost parodiată într-un film porno și a avut suspendat contul de Youtube.În cadrul aceluiași atac, cântăreața a primit amenințări cu moartea, iar reprezentanții grupului SwagSec au acuzat-o pe artista americană de homofobie.Lady Gaga a reacționat în urmă cu câteva săptămâni față de acuzațiile apărute în presa internațională, potrivit cărora „exploatează” comunitatea gay pentru a-și clădi o anumită imagine, declarând că aceste afirmații sunt „ridicole”.„Hackerii au intrat în posesia unei părți din baza de date de pe site-ul www.ladygaga.co.uk, din care au extras o parte dintre adresele de e-mail, numele și prenumele fanilor. Nu au copiat parole și nici informații de natură financiară”, se afirmă într-un comunicat emis de casa de discuri a artistei.„Luăm foarte în serios astfel de lucruri și am implementat măsuri suplimentare pentru a proteja informațiile cu caracter personal. Toate persoanele afectate au fost prevenite”, se afirmă în același comunicat.