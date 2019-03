Lady Gaga a făcut pace cu o celebră artistă. De ce nu s-au suportat timp de 8 ani 45 minute

Cele două vedete pop americane Madonna și Lady Gaga au pus capăt la aproape opt ani de rivalitate pecetluindu-și prietenia printr-o imagine care a devenit virală pe rețelele de socializare, relatează online ziarul spaniol El Pais."Don't mess with Italian girls", a scris regina muzicii pop pe contul său de Instagram, sub o fotografie în care ambele vedete apar îmbrățișate alături de Oscarul câștigat de Lady Gaga, într-o ședință foto pentru revista TIME la petrecerea de după gală organizată chiar de Madonna.Culcate una lânga alta pe cearceafuri din mătase albă, de aceeași culoare ca rochia Madonnei, ambele zâmbesc în timp ce regina muzicii pop își petrece mâna cu un aer matern pe sub obrajii lui Lady Gaga, îmbrăcată în rochie sa neagră de tafta și ținând în mână prețiosul Oscar câștigat pentru cântecul 'Shallow'.Fotografia, care a strâns 1,5 milioane de like-uri, reprezintă pentru fanii ambelor vedete o dovadă clară de reconciliere a celor dive.Ostilitățile între cele două artiste au început în 2011, când fanii Madonnei au semnalat că piesa 'Born this way' cântată de Lady Gaga seamănă foarte mult cu 'Express yourself', lansată de regina pop în 1989.Controversa nu s-a rezumat doar la fani, după ce la o întrebare pe această temă pusă de postului ABC, Madonna a răspuns: "She is reductive". Și care a fost interpretat prin faptul că se simte superioară lui Lady Gaga.Gaga s-a referit la această altercație în 2017, la prezentarea documentarului său pe Netflix "Gaga: Five Foot Two"."Problema între mine și Madonna este că eu a admirat-o întotdeauna și voi continua să o admir indiferent de ceea ce ea crede despre mine". "Însă eu sunt italiancă și din New York, iar că dacă am o problemă eu îți spun în față. Dacă are ceva să-mi spună, să o facă în față, nu prin mass-media", a mărturisit tânăra artistă.Oricare ar fi fost problema între cele două se pare că fotografia postată de Madonna pe Instagram reprezintă un gest de pace și de reconciliere.