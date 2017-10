Prezentatorul „Poveștirilor de Noapte”:

„La naiba, fetelor, mi-am luat permis!”

Ştire online publicată Vineri, 13 Februarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Mircea Solcanu, prezentator al „Poveștirilor de noapte”, a luat ieri examenul pentru permisul auto pe care l-a susținut la Constanța. După ce a reușit să treacă, cu 24 de puncte din 26, de proba teoretică, Mircea a făcut față cu brio și probei practice. „Îmi doream de mult timp să am și eu, ca toți oamenii, permis auto, așa că pentru mine e un mare succes. Mi-a fost teamă la sală, dar am învățat și am reușit să trec peste acest hop. Acum sunt specialist în semne de circulație și reguli de condus. La traseu mi-a fost foarte frică, îmi tremurau mâinile și picioarele, dar m-am concentrat și uite că am fost declarat admis”, spune Mircea. El a avut un motiv foarte serios pentru a-și lua permisul auto fiindcă în urmă cu câteva luni și-a cumpărat o mașină de care este foarte mândru: „E micuță, cochetă, roșie, are 100 de cai putere și mă reprezintă. O cheamă Fifi pentru că așa au botezat-o telespectatorii pe blogul meu. Mi-e drag de ea și abia aștept să o conduc”, spune nerăbdător Mircea. Prezentatorul „Poveștirilor de noapte” știe care va fi prima destinație când va ajunge la București și se va urca la volanul lui Fifi. „Evident, o să vin la emisiune. Dar o să iau un prieten care are experiență în șofat ca să fiu sigur că nu fac nici o năzdrăvănie pe șosea”.