La mijlocul lunii august, STUFSTOCK la VAMA VECHE

Ştire online publicată Joi, 03 Iunie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

A opta ediție a festivalului Stufstock va începe la mijlocul lunii august 2010, pe plaja din Vama Veche. În spiritul promovării artiștilor și muzicii românești de valoare, organizatorii vor aduce și anul acesta trupe rock care deja au făcut nopți albe cu mii de fani în Vamă, în anii trecuți, cât și muzică nouă, pe care Stufstock o lansează și o susține, ca în fiecare an. După ce a adunat pe plaja din Vamă peste 15.000 de oameni, festivalul 1MaiMare, aflat la prima ediție, predă ștafeta Stufstock-ului, în perioada 16-22 august 2010. Alături de concertele extraordinare cu care Stufstock-ul și-a obișnuit de șapte ani publicul, anul acesta evenimentul va deveni mult mai complex și va susține și alte forme de exprimare artistică: teatrul, filmul, fotografia, literatura, totul sub umbrela eco. Primele nume de pe afiș care au confirmat sunt Lună amară și Trooper, care în 2009 au avut concerte incendiare, la care publicul a cerut nenumărate bis-uri, și Trupa Veche, pentru prima dată, în această formulă, pe scena Stufstock. În 2010, muzica Stufstock va fi prezentă în trei locuri pentru concerte: scena Rock, situată pe plajă, în nordul Vămii, scena Fusion World Stage, care va reuni mai multe tipuri de muzică, de la jazz, blues, la electro și va fi amplasată tot pe plajă, și scena Newcomers, unde vor cânta trupele noi, alese în urma unei preselecții, la București. „Vama trebuie să rămână liberă de orice constrângere, de orice natură ar fi ea”, spune Valentino Rudolf, producătorul festivalului. „Cred că pentru asta luptăm toți cei care venim aici în fiecare an și nu renunțăm, fie că spunem ce avem de spus prin muzică, fie prin alte căi. Stufstock există tocmai pentru că face să fie auzit spiritul Vămii”. Zdob și Zdub, E.M.I.L. și Byron au confirmat prezența Stufstock-ul din august va oferi celor prezenți în Vamă încă trei spectacole pe care publicul de concert spune deja că le așteaptă cu nerăbdare: Zdob și Zdub, E.M.I.L. și Byron vor cânta pe scena Stufstock 2010, în week-end-ul 20-22 august. Vineri, 20 august, în penultima seară de Stufstock, cei din Vamă vor avea parte de „un show extraordinar, cum numai formația Zdob și Zdub știe să facă. De la Nistru pân’la mare, Stufstock este cel mai tare”, spun Zdubii. Celebra trupă de ethno-rock din Republica Moldova, Zdob și Zdub este cunoscută pentru show-urile live și muzica originală, un mix între un hardcore puternic și muzica populară moldovenească. Pentru compo-nenții trupei, evenimentul de la Stufstock înseamnă o provocare anuală la care nu rezistă să adere, „o întâlnire cu iubitorii muzicii originale, o apropiere de fani”. Ei spun că Stufstock-ul este festivalul care îi „eliberează și îi face să dea frâu liber creativității, este locul unde se promovează muzica românească de valoare”.