La doar patru ani, băiatul Corinei Bud este tatuat

Ştire online publicată Miercuri, 27 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Așa mamă, așa fiu! Corina Bud este mândră de băiețelul ei, Robin, care pare să-i calce pe urme. Fiul de patru ani al artistei are un look rebel și atitudinea nonconformistă a mamei sale.Dovadă stă o fotografie pe care cântăreața a postat-o recent pe site-ul de socializare Facebook, în care băiatul îi admiră în oglindă cele două tatuaje.„El este starul meu”, a scris Corina. În viața personală, artista are o relație de mulți ani cu omul de afaceri Nelu Bud, cu care are împreună un băiețel, Robin Ioan, scrie libertatea.ro.