"La cum arată la vârsta ei cred că găseşte unul mai tânăr şi mai frumos"

"La cum arată la vârsta ei cred că găsește unul mai tânăr și mai frumos"

Ştire online publicată Marţi, 22 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Viorel Lis a povestit că își dorește ca soția lui să se recăsătorească dupa ce el nu o să mai fie."Eu sunt totuși fericit că trăiesc, că pot să merg, că sunt cu Oana. Eu am probleme cu circulația spre creier și niște pete ceva. Acum e bine, înainte aveam din 4 vene sau 5 câte sunt aici, 2 erau înfundate. A trebuit să îmi dea un tratament de subțiere a sângelui. Iau 15 doctorii, dimineața și seara. Mie nu îmi e frică de nimic, imi e frică doar dacă s-ar întampla să îmi taie o mână, un picior. Prima oară când nu am mai știut de mine, m-am speriat într-adevar, dar m-am obișnuit. O viață are omul. Oana la cum arată la vârsta ei cred că găsește unul mai tânăr și mai frumos. Eu îi spun dinainte că nu trebuie să rămână singură. Are un suflet foarte sensibil. Totul e ca Oana să nu împlinească 40 de ani ca să poată să își găsească unul tot tânăr", a povestit Viorel Lis.