La ce se gandeste el cand faceti dragoste

Ştire online publicată Joi, 24 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Ce ganduri se ascund in mintea lui in timp ce va iubiti cu patima? Sa fie oare o partida de amor cu cea mai buna prietena a ta, colega lui de birou, kilogramele in plus pe care le-ai acumulat in ultima vreme sau meciul de fotbal de maine? Iata ce spun expertii in terapia de cuplu. Trupul tau este magnific Cercetatorii britanici au descoperit ca orice barbat isi incepe ziua meditand la sex. Iar pana la ora 00.00 se gandeste de 15 ori la partide fierbinti de amor. Mai mult, in timpul harjonelii cu partenera, la fiecare cinci secunde descrie in mod sugestiv corpul ei. Chiar daca nu mai ai sanii foarte fermi si un fund de invidiat, cand ajungeti la asternut, iubitul tau te vede mai sexy, mai frumoasa si mai atragatoare ca oricand. Unul dintre gandurile care il incita e: "Trupul tau este magnific". Placerea trebuie sa dureze mai mult Exista studii care demonstreaza ca numarul partidelor de sex scade in raport cu vechimea relatiei. Asa se explica faptul ca una dintre temerile partenerului poate fi aceea ca in timp nu va mai avea parte de amorul fierbinte de acum. Fii sigura ca de fiecare data cand faceti dragoste primeste totul ca pe un dar divin si se straduieste sa prelungeasca placerea.