La 82 de ani, Belmondo, nostalgic după platourile de filmare

Astăzi, ziua în care renumitul artist francez Jean-Paul Belmondo a împlinit 82 de ani a declarat că a revenit asupra deciziei anterioare de a pune capăt îndelungatei sale cariere. Jean-Paul Belmondo a afirmat că nu ar refuza o ofertă de a reveni pe platourile de filmare. „Dacă mi se propune un film, am să răspund prezent”, a declarat actorul într-un interviu pentru „Le Parisien”, după ce, în februarie, spusese că vrea doar să profite de viață. „Am muncit mult. Seara și dimineața. Așa am reușit. Am debutat în teatru cu zece ani înainte de a face cinema. Nu-mi vindeam prea scump pielea la început. Acum mă odihnesc. Nu mă voi întoarce la film sau teatru. Nu, nu, nu. Profit de viață”, explicase el, în luna februarie, la microfonul RTL France. Se pare că legendarul star alintat „Bebel” a revenit însă asupra acestei hotărâri, potrivit Agerpres.Amintim că în anul 2001, Belmondo a suferit un accident cerebral foarte grav. „Doctorul îmi spusese că nu voi mai putea vorbi niciodată. Dar iată că vorbesc. Oamenii de pe stradă sunt cu adevărat foarte drăguți cu mine, mai mult decât mi-aș fi imaginat. Mă întreabă ce mai fac”, a povestit Belmondo.Jean-Paul Belmondo este una dintre cele mai mari vedete internaționale ale filmului francez din toate timpurile și multă vreme campion incontestabil al box-office-ului din țara sa, alături de Alain Delon și Louis de Funes. Cariera de actor și producător de film și teatru se întinde pe mai bine de cinci decenii.