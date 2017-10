„La 14 ani m-am dus la o terasă, dansam ca nebuna şi patronul m-a angajat pe loc“

„La 14 ani m-am dus la o terasă, dansam ca nebuna și patronul m-a angajat pe loc“

Ştire online publicată Joi, 31 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Provenită dintr-o familie modestă, Daniela Crudu și-a luat viața în mâini la numai 14 ani. Atunci s-a angajat, ilegal, ca dansatoare, la o terasă din Regie, unde a câștigat primii bani.Daniela Crudu a avut o adolescență zbuciumată, iar șansa de a lucra în televiziune, ivită în urmă cu patru ani, i-a schimbat viața definitiv. Înainte să devină asistentă la „Neatza cu Răzvan și Dani”, bruneta își câștiga banii lucrând ca dansatoare și făcând show-uri erotice la petrecerile private, unde presta în bustul gol. Cruduța și sora ei, Ana-Maria, au rămas să locuiască numai cu tatăl lor și nu le-a fost deloc ușor: „La vârsta respectivă chiar aveam nevoie de o mamă. Dar tata s-a descurcat destul de bine cu noi. Îmi amintesc că nu aveam așa de mulți bani, tata făcea eforturi ca să ne satisfacă mofturile, să ne ia și nouă haine, să ne dea bani de buzunar. A fost greu și pentru el. Și nu e ușor să crești fără mamă, fără cineva care să îți dea sfaturi, să te învețe pe ce drum să o iei. Noi, la 13, 14 ani, ce minte să avem să ne dăm seama ce este bine și ce este rău?”, s-a confesat Daniela. Astfel, la numai 14 ani și jumătate, fosta asistentă TV și-a început cariera de animatoare: „M-am dus la o terasă din Regie cu niște prieteni. Și acolo am început să dansez ca nebuna. Dansam încontinuu. Patronul m-a văzut, i-a plăcut de mine și m-a întrebat dacă nu vreau să mă angajez animatoare. Și am acceptat. Și așa am început să dansez. Sincer, când mă gândesc la vremurile respective, nici nu îmi dau seama cum de m-a angajat. Că eram penibilă, habar nu aveam eu ce înseamnă dansul. Dar așa am câștigat primii bani”, și-a mai amintit Cruduța.