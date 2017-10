L-au furat pe Kurt Cobain

Ştire online publicată Marţi, 03 Iunie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Cenușa rocker-ului Kurt Cobain, solistul trupei Nirvana, a fost furată din casa văduvei sale, Courtney Love. Rămășițele erau ascunse într-o poșetă roz, accesorizată cu bijuterii, geantă pe care Love o ținea în șifonier. Ea crede că un fost amic a făcut acest lucru reprobabil, susținând pentru revista „The Sun” că fapta aceasta îi provoacă greață. Kurt Cobain s-a sinucis în 1994, după ce a lăsat o scrisoare de adio adresată prietenului său imaginar din copilărie, Boddah, în care spunea că viața lui a devenit o minciună, că nu mai simte nici muzica și nici scena și că nu mai poate continua. Cobain a fost incinerat, cenușa sa fiind o treime împrăștiată într-un templu budist din Ithaca, o treime în râul Wishkah și o treime a rămas în posesia lui Courtney Love. Vocile nostalgice spun că viața și cariera lui Cobain pot fi cel mai bine descrise de versul piesei lui Neil Young, citat chiar in acea ultimă scrisoare: „It’s better to burn out than to fade away” („E mai bine să arzi decât să te pierzi încet în umbră”).