Kylie Minogue şi Iron Maiden, în vară la Bucureşti

Kylie Minogue și Iron Maiden, în vară la București

Ştire online publicată Luni, 17 Decembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Cântăreața australiană Kylie Minogue și trupa britanică de rock Iron Maiden vor susține concerte la București în vara anului 2008, pe stadionul Cotroceni pe 17 mai, respectiv 4 august, au declarat reprezentanți ai organizatorilor, Emagic Entertainment. Concertul lui Kylie Minogue va avea loc pe 17 mai 2008, pe Stadionul Cotroceni (Progresul). Ultimul turneu al lui Minogue a fost amânat după ce cântăreața a fost diagnosticată cu un cancer la sân, în mai 2005. Ea a anulat concertele pe care trebuia să le susțină în cadrul turneului „Showgirl”. În noiembrie 2005, aceasta a început ședințele de radioterapie la Paris, apoi a mai urmat câteva ședințe de chimioterapie pentru a ucide ultimele reminiscențe ale cancerului. În ianuarie 2006, Kylie a aflat că a învins această boală. În noiembrie 2006, Minogue și-a reluat cu succes turneul „Showgirl”, care s-a încheiat anul acesta. Învingătoare în lupta cu boala, artista a revenit în forță anul acesta cu un nou album, „X”, care va fi promovat în cadrul turneului KYLIEX2008, ce va cuprinde - pentru prima dată în cariera lui Kylie - și România. De cealaltă parte, legendara trupă rock Iron Maiden, formată din Steve Harris, Bruce Dickinson, Dave Murray, Adrian Smith, Janick Gers și Nicko McBrain, va concerta la București pe 4 august 2008, pe Stadionul Cotroceni (Progresul), spectacolul făcând parte din turneul „Somewhere Back in Time”. În februarie 2008, Iron Maiden va lansa un dublu DVD, „Live After Death”, ce cuprinde imagini filmate în martie 1985, în timpul celor 4 concerte sold-out sus-ținute în Long Beach Arena din Los Angeles, în cadrul turneului Powerslave. „Live After Death” nu a fost disponibil în ultimii 15 ani, această reeditare fiind așteptată de fanii din întreaga lume. Concomitent cu lansarea DVD-ului, Iron Maiden va de-mara un nou turneu mondial, „Somewhere Back in Time”, care va oferi fanilor Iron Maiden șansa de a vedea cel mai elaborat și spectaculos show al trupei, ce se va concentra asupra albumelor lansate în anii ’80 și va beneficia de legendara scenă egipteană din Powerslave Tour. Există cinci categorii de bilete pentru concertul Iron Maiden, având prețurile de 50, 75, 130, 180 respectiv 240 lei. Biletele au fost puse deja în vânzare pe www.myticket.ro și în rețeaua magazinelor Diverta. Biletele pentru concertul Kylie costă 70, 95, 130, 200, respectiv 400 lei, și începând de marți, 18 decembrie, vor fi disponibile pe www.myticket.ro și în rețeaua magazinelor Diverta.