Kylie Minogue lucrează la un musical

Ştire online publicată Joi, 01 Iulie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Cântăreața australiană Kylie Minogue a anunțat că lucrează la un musical a cărui coloană sonoră va conține câteva dintre piesele de succes ale ei, informează contactmusic.com. Kylie Minogue și designerul britanic William Baker, cu care cântăreața australiană colabo-rează de mult timp, au început să lucreze la un musical, pe a cărui coloană sonoră se vor regăsi câteva dintre hiturile artistei, precum „Spinning Around” și „I Should Be So Lucky”. „Mi-ar plăcea să implic în acest proiect și câțiva textieri. Cred că voi co-regiza acest spectacol”, a de-clarat Kylie Minogue pentru revista bilunară americană BlackBook. Kylie Minogue și-a început cariera ca actriță cu un rol în serialul australian „Neighbours”. După succesul primelor două single-uri, „Locomotion” și „I Should Be So Lucky” - care au impus-o în topurile din lumea întreaga - Kylie a ales să se concentreze exclusiv asupra muzicii. Hituri precum „Where the Wild Roses Grow”, în duet cu Nick Cave, „Spinning Around”, „Kids”, în duet cu Robbie Williams, „On a Night Like This”, „Can’t Get You Out of My Head”, „In Your Eyes”, „Love At First Sight”, „Come Into My World”, „Slow” și „I Believe in You” i-au adus lui Kylie vânzări de peste 40 de milioane de albume în întreaga lume, numeroase premii, precum și o poziție de top în rândul celor mai apreciate artiste de pe scena muzicii pop.