Kylie Minogue, declaraţie surprinzătoare

Kylie Minogue, declarație surprinzătoare

Ştire online publicată Miercuri, 05 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Kylie Minogue a făcut o declarație surprinzătoare într-un interviu acordat revistei Elle.„În unele dimineți mă uit în oglindă și văd o femeie de 94 de ani, nu 44”, a susți-nut vedeta, care a explicat că „aceasta este realitatea înainte de make-up”.Kylie Mingoue va apărea pe coperta următorului număr al revistei Elle din Marea Britanie, informează dailymail.co.uk.La 44 de ani, cântăreața arată încă foarte bine, dar s-a arătat foarte în-grijorată de ceea ce vede atunci când se uită în oglindă dimineața: „Nu voi minți în legătură cu asta. De multe ori mă uit în oglindă și văd că lucrurile sunt grave. Sau brusc îmi privesc figura pe telefon sau pe Skype și e ca un efect special al lui Spielberg, strig: «Ce e asta?»”, a declarat Kylie Minogue pentru Elle.Cântăreața, care este cunoscută pentru blugii provocatori pe care îi poartă, a recunoscut că uneori se gândește că trebuie să renunțe la anumite modele: „Câteodată uit că am 44 de ani și mă gândesc: «Trebuie să renunț la pantalonii ăștia sexy»”.Kylie Minogue a mărturisit că, deși nu a apelat până acum la chirurgia estetică, nu exclude această posibilitate în viitor: „Nu sunt împotriva operațiilor estetice, nu am făcut încă niciuna până acum, dar nu sunt împotriva lor. Singurele situații în care acestea nu au efecte uimitoare sunt atunci când operația nu decurge bine sau când cineva exagerează cu intervențiile chirurgicale”, a afirmat Kylie.Cântăreața a recunoscut că Jane Fonda, în vârstă de 74 de ani acum, reprezintă un model pentru ea din acest punct de vedere: „Mă uit la cineva ca Jane Fonda de exemplu, sunt o mare fană a ei. Nu își cere scuze pentru că a făcut operații estetice și nici nu ar trebui să o facă. Ne machiem în fiecare zi, facem tot ce putem ca să arătăm bine și cred că nu are niciun rost să fim ipocriți în legătură cu ceva care dacă iese bine ne poate ajuta foarte mult”, a mai declarat vedeta.Kylie Minogue a vândut nu mai puțin de 68 de milioane de albume în întreaga lume și anul viitor va împlini 25 de ani de carieră muzicală. Cântăreața s-a lansat cu hitul „I Should be So Lucky” în 1987, atunci când avea doar 19 ani.