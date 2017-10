Korn şi Tricky, în concert la festivalul Peninsula

Korn și Tricky, în concert la festivalul Peninsula

Joi, 13 Mai 2010

Trupa americană Korn concer-tează la cea de-a opta ediție a festivalului Peninsula, care se desfășoară la Târgu Mureș, în perioada 26 - 29 august, informează organizatorii. De asemenea, la festival vor concerta Tricky, The Rasmus, Europe, Ska-P și Babylon Circus. Korn este una dintre cele mai mari și mai influente formații de metal de la sfârșitul anilor ’90, care a vândut peste 35 de milioane de albume în toată lumea. Formația de nu-metal, care combină stilurile hip-hop, alternative și elementele electronice, a devenit vocea unei generații. Vocalul Jonathan Davis, basistul Fieldy și colegii de trupă nu transmit doar muzică, ci un fel de a trăi, ceea ce i-a propulsat în topul celor mai bune albume, cu „Life is Peachy”, „Follow the Leader” sau cu „Issues”. „Korn III - Remember Who You Are”, albumul care va apărea în luna iulie, va avea cu siguranță aceeași priză la public ca toată discografia Korn. Câștigători ai premiului Grammy, aflați pentru prima oară în România, membrii trupei Korn vor încheia seria concertelor de pe scena mare a Peninsulei. Tricky (Adrian Thaws) este unul dintre idolii trip-hop-ului. După ce a colaborat cu Massive Attack pe albumele Blue Lines și Protection, a început să-și descopere o manieră proprie de a face muzică. Cunoscut pentru stilul vocal subtil, aproape șoptit, Tricky recunoaște: „Aș vrea să pot cânta ca Janis Joplin sau PJ Harvey. Dar nu pot. Așa că am nevoie de voci feminine”. De-a lungul timpului, Tricky a colaborat cu muzicieni foarte diferiți ca Bjork, Alanis Morisette, Neneh Cherry, PJ Harvey, Mos Def, Garbage, Damon Albarn (Blur).