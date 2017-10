Kings of Leon revine cu un nou album – „Come Around Sundown“

Ştire online publicată Luni, 09 August 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Formația Kings Of Leon își va lansa cel de-al cincilea și mult-așteptat album, „Come Around Sundown”, pe 19 octombrie. Înregistrat în New York, noul disc al americanilor a fost produs de Angelo Petraglia și Jacquire King, cu care trupa lucrează încă de la începutul carierei lor. „Come Around Sundown” este continuarea piesei „Only By the Night” din 2008, care a fost vândută în peste șase milioane de exemplare în întreaga lume și le-a adus membrilor trupei nu mai puțin de patru premii Grammy. Formația și-a început lucrul pentru „Come Around Sundown” la doar câteva luni după încheierea turneului „Only By the Night”. Iar până pe 23 septembrie, cu doar o lună înainte de lansarea noului lor disc, Kings Of Leon se află într-un turneu de-a lungul Americii de Nord.