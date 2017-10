Kim Kardashian a depus actele de divorţ

Kim Kardashian a depus actele de divorț

Miercuri, 02 Noiembrie 2011.

Frumoasa Kim Kardashian a depus actele de divort, dupa doar 72 de zile de la nunta cu jucatorul de baschet Kris Humphries.Zvonurile potrivit carora Kim Kardashian si jucatorul de baschet Kris Humphries se pregatesc de divort se confirma. Chiar daca cei doi au avut parte pe 20 august de o ceremonie spectaculoasa la care au participat 440 de invitati, casnicia lor a ajuns deja la final. Potrivit Mediafax, Kim Kardashian, in varsta de 31 de ani, starul reality show-ului "Keeping Up With the Kardashians", a depus actele de divort la Curtea Superioara din Los Angeles, invocand diferente ireconciliabile."Dupa ce am analizat situatia cu multa grija, am luat decizia de a pune capat casniciei mele. Sper ca toata lumea va intelege ca aceasta nu a fost o decizie usoara. Am sperat ca mariajul meu va dura pentru totdeauna, dar, uneori, lucrurile nu se intampla asa cum ai planuit. Am ramas prieteni si fiecare ii doreste celuilalt sa aiba parte de tot ce e mai bun in lume", a declarat starleta intr-un comunicat.Se pare ca cei doi soti au semnat in prealabil un contract prenuptial. Kim Kardashian a solicitat judecatorului ca bijuteriile si alte obiecte personale precum cerceii de dinainte de nunta si cei purtati in timpul nuntii, sa fie considerate drept bunuri ce fac parte din averea ei personala, nu din averea comuna a cuplului.Acesta este cel de-al doilea divort pentru Kim Kardashian, care a mai fost casatorita cu producatorul muzical Damon Thomas in perioada 2000 - 2004.