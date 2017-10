Kim Cattrall se teme de chirurgia estetică

Vineri, 09 Noiembrie 2007

La 51 de ani, actrița americană Kim Cattrall crede că își arată vârsta și nu încearcă să urmeze tendința de la Hollywood de a recurge la bisturiu pentru a arăta mai tânără. Potrivit femalefirst.co.uk, vedeta din „Totul despre sex” se teme de chirurgia estetică. „De ce ar vrea cineva să arate ca un extraterestru? Nu îmi voi face operații estetice pentru că nu vreau să ajung să nu mă recunosc în oglindă. Am 51 de ani și vreau să arăt ca atare, nu ca la 20 de ani, 30 sau 40. Nu mi-am făcut decât injecții cu botox, pentru a astupa un rid dintre sprâncene”, a povestit Cattrall. Actrița a mai dezvăluit că își dorește să îmbătrânească frumos, ca actrițe precum Helen Mirren sau Judi Dench, pe care le admiră pentru grația și eleganța lor, în ciuda vârstei. Primarul orașului New York joacă în „Totul despre sex” Michael Bloomberg va juca în filmul „Sex and the City: The Movie”, interpretând rolul său din viața reală. El va filma o scenă în parcul Bryant, a anunțat purtătorul său de cuvânt, fără a comenta detaliile rolului său. Filmările peliculei bazate pe serialul care a câștigat mai multe premii Emmy au început în septembrie. Personajele principale sunt aceleași, interpretate tot de Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis și Cynthia Nixon. Bloomberg calcă pe urmele fostului primar al New York-ului, Ed Koch, care a apărut de mai multe ori în seriale de televiziune și filme, inclusiv într-un rol din serialul „Sex and the City”.