Kevin Costner va filma în România pentru o miniserie TV

Ştire online publicată Luni, 22 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Actorul Kevin Costner se întoarce în România pentru a participa la filmările pentru o miniserie TV, care vor avea loc în București, începând cu cea de-a doua jumătate a lunii septembrie, a declarat, azi, pentru Mediafax directorul de marketing al Castel Film, Bogdan Moncea. Presa de specialitate internațională anunța săptămâna trecută că actorul Kevin Costner va juca în miniseria TV "The Hatfields and MCCoys: An American Vendetta", produsă de postul History Channel. Seria TV va descrie rivalitatea dintre familiile Hatfield și McCoy, în primii ani după încheierea Războiului Civil din Statele Unite.Bogdan Moncea a mai declarat că filmările pentru această miniserie TV vor dura 13 săptămâni și se vor desfășura în proporție de 90% în studiourile Castel Film.Totodată, până în prezent, singura vedetă confirmată din distribuția acestei miniserii TV este Kevin Costner.De asemenea, în prezent se face un casting pentru mai multe roluri secundare care vor fi interpretate de actori români. TV Guide Magazine anunța săptămâna trecută că miniseria TV va descrie ostilitățile dintre clanul Hatfield, din Virginia de Vest, și clanul McCoy, din Kentucky, despărțiți de Tug River, în primii ani de după războiul de secesiune.Kevin Costner va fi și unul dintre producătorii acestui proiect de televiziune, în care este posibil să mai joace actorii Bill Paxton și Robert Duvall. Potrivit imdb.com, serialul TV va fi regizat de Kevin Reynolds, cu care Kevin Costner a mai colaborat la superproducțiile "Waterworld - Lumea apelor" (1995), pentru care cineastul a fost nominalizat la Zmeura de Aur pentru cel mai prost film, și "Robin Hood, prințul hoților" (1991). Aceasta nu este pentru prima dată când Kevin Costner vine în România. În octombrie 2009, actorul a susținut un concert alături de trupa sa, Modern West, în timpul Festivalului de film Ro-IFF de la Arad.