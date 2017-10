Keira are dreptul la greşeli

Keira are dreptul la greșeli

Ştire online publicată Sâmbătă, 08 Decembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Se pare că actrița Keira Knightley are mania contradicției. După ce de curând a declarat că nu este mulțumită de cum arată, vedeta britanică a ales să-și expună „imperfecțiunile” corpului într-un pictorial senzual. Cel mai sexy de până acum, ar spune unii! Probabil că diva nu mai are aceeași părere proastă despre sine ori între timp a reușit să corecteze ceea ce nu-i plăcea la propriul trup. Ședința foto realizată pentru revista „Interview” arată mai multe decât Keira ar fi vrut probabil să dezvăluie în fața camerelor de fotografiat. Nominalizata la Oscar are într-o poză spatele și coapsele goale, în timp ce în alta, o pereche de bretele îi acoperă sânii. Culorile alb și negru au dat tonul fotografiilor. Chipul Keirei a fost foarte bine pus în valoare de bucle, iar buzele de un roșu aprins au accentuat imaginea de seducătoare a vedetei. Deși a susținut în repetate rânduri că trupul ei nu poate fi caracterizat de anorexie, după cum au bârfit gurile rele, Knightley a ținut să facă încă o dată această precizare. „Nu se poate spune despre mine că sunt anorexică”, a subliniat starul. Secretul frumuseții Keirei se pare că stă în încrederea în forțele proprii și în refuzul de a avea un anumit model în viață. „Nu cred în tipare. Nu mi se pare că o persoană arată mai bine decât o alta”, a declarat Keira. Pentru că este la o vârstă fragedă, Knightley nu se teme de greșeli. Mai mult decât atât, consideră că poate face oricâte, a aflat „Daily Mail”. „Am dreptul la greșeli și nici nu mă simt vinovată pentru ele”, a adăugat actrița.