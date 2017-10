Keanu Reeves va juca în remake-ul unui film SF din anii ’50

Ştire online publicată Marţi, 28 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Actorul Keanu Reeves va interpreta rolul unui extraterestru umanoid pe nume Klatuu, care ajunge pe Pământ împreună cu un robot înarmat, în „The Day the Earth Stood Still", un remake al unui filmul SF realizat în 1951 de Robert Wise, potrivit variety.com. Klatuu și robotul indestructibil amenință în film liderii lumii că speciile de pe alte planete vor distruge omenirea dacă nu renunță la războiul dintre ei. Pelicula, produsă de Erwin Stoff, va fi regi zată de Scott Derrickson, care a realizat și „Un caz de exorcizare" („The Exorcism of Emily Rose"). Scenariul peliculei va fi scris de David Scarpa. Producția filmului va debuta în această toamnă sau la începutul lui 2008. Klaatu a fost interpretat în 1951 de Michael Rennie, iar filmul a fost la acea vreme o referință la „Războiul Rece".