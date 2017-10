Kathryn Bigelow, marea câştigătoare la Oscar

Kathryn Bigelow, marea câștigătoare la Oscar

Filmul „The Hurt Locker”, de Kathryn Bigelow, a fost marele câștigător la cea de-a 82-a gală a Academiei de film americane, fiind recompensat cu șase premii Oscar, în timp ce „Avatar”, nominalizat la nouă categorii, a primit doar trei trofee. Premiile Oscar au fost decernate duminică seară, în cadrul unei gale care a avut loc la Kodak Theatre din Los Angeles. Prezentăm lista integrală a câștigătorilor: Cel mai bun film: „The Hurt Locker” Cel mai bun regizor: Kathryn Bigelow – „The Hurt Locker” Cel mai bun scenariu original: Mark Boal – „The Hurt Locker” Cel mai bun mixaj de sunet: Paul N.J. Ottosson și Ray Beckett pentru „The Hurt Locker” Cel mai bun montaj de sunet: Paul N.J. Ottosson pentru „The Hurt Locker” Cel mai bun montaj: Bob Murawski și Chris Innis pentru „The Hurt Locker” Cea mai bună actriță în rol principal: Sandra Bullock – „The Blind Side” Cel mai bun actor în rol principal: Jeff Bridges – „Crazy Heart” Cel mai bun actor în rol secundar: Christoph Waltz – „Inglourious Basterds” Cea mai bună actriță în rol secundar: Mo’Nique – „Precious” Cel mai bun scenariu adaptat: Geoffrey Fletcher – „Precious” Cel mai bun film de animație: „Up”, de Pete Docter Cea mai bună regie artistică: „Avatar” (Rick Carter, Robert Stromberg, Kim Sinclair) Cea mai bună imagine: Mauro Fiore pentru „Avatar” Cele mai bune costume: Sandy Powell pentru „The Young Victoria” Cel mai bun machiaj: Barney Burman, Mindy Hall și Joel Harlow pentru „Star Trek” Cel mai bun lungmetraj documentar: „The Cove”, de Louie Psihoyos și Fisher Stevens Cel mai bun scurtmetraj documentar: „Music by Prudence”, de Roger Ross Williams și Elinor Burkett Cel mai bun film străin: „El Secreto de Sus Ojos” (Argentina) Cel mai bun scurtmetraj: „The New Tenants”, de Joachim Back și Tivi Magnusson Cel mai bun scurtmetraj animat: „Logorama”, de Nicolas Schmerkin Cele mai bune efecte vizuale: „Avatar” (Joe Letteri, Stephen Rosenbaum, Richard Baneham și Andrew R. Jones) Cea mai bună coloană sonoră: „Up” - Michael Giacchino Cel mai bun cântec: „The Weary Kind” din „Crazy Heart” - Ryan Bingham și T. Bone Burnett. Vedetele de pe covorul roșu primesc note pentru look Kathryn Bigelow: D Analiștii de la Oscar spun că rochia sa nu părea să fie prea confortabilă. La 58 de ani, Kathryn Bigelow este prima femeie regizor distinsă cu Oscar. Premiu care, spre deosebire de rochie, e un titlu foarte confortabil… Antonio Banderas și Melanie Griffith: D- De la Zburătorul care fura inocența fetelor nemăritate la omul cu barbă în degradé… Antonio Banderas nu luptă cu natura. E un gentleman, o lasă să învingă. Sandra Bullock: A- Câștigătoarea premiului pentru Cea mai bună actriță a bănuit că va pleca cu un Oscar acasă, așa că s-a asortat cu el. Colin Firth: A Nominalizat la categoria Cel mai bun actor, Colin Firth este impecabil. Drept pentru care, de ceva timp, un poster cu el se află pe un perete din toaleta redacției. Toaleta fetelor, don’t worry… Demi Moore: A- Din ciclul „Un iubit tânăr face cât doi medici buni”, se pare că Demi Moore are contract pe perioadă nelimitată cu tinerețea. La 48 de ani, continuă să fie la fel de frumoasă anytime, anywhere. Meryl Streep: B Cea mai nominalizată actriță din istoria Oscarurilor, geniala Meryl Streep a fost o apariție orbitoare pe covorul roșu. Cărtărescu ar mai putea scrie o carte pe această temă. Robert Downey Jr.: A Un costum, o pereche de adidași, un papion turcoaz și o pereche de ochelari de tocilar. Starul din „Sherlock Holmes” e rupt, parcă, din filmele psihologice despre adolescenți ratați, dar stilați… Sarah Jessica Parker: C+ Se pare că și-a asumat pe viață personajul Carrie Bradshaw din „Sex and the City”, rămânând la fel de elegantă și în restul timpului. Rochia sa Chanel nu i-a impresionat, însă, foarte mult, pe criticii vestimentari, dar Sarah știe mai bine… Helen Mirren: B Nominalizată la categoria Cea mai bună actriță, Helen Mirren a mai înregistrat o performanță cu rochia sa de satin, creație semnată Badgley Mischka.