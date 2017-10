Kate Winslet are o statuie din ceară la muzeul figurilor de ceară din Londra

Ştire online publicată Joi, 10 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Actrița britanică Kate Winslet are, începând de ieri, o statuie din ceară la muzeul Madame Tussauds din LondraStatuia ei este expusă alături de cele ale altor actrițe britanice celebre, precum Helen Mirren și Judi Dench.Experții muzeului londonez au avut nevoie de câteva luni pentru a modela și finisa statuia actriței britanice în vârstă de 36 de ani, informează femalefirst.co.uk. Statuia poartă rochia de culoare roșie, creată de Ellie Saab, pe care Kate Winslet a purtat-o la gala premiilor Emmy din acest an, unde a fost recompensată la categoria "cea mai bună actriță într-o miniserie TV".Conducerea muzeului Madame Tussauds a luat decizia de a realiza și de a expune statuia, după ce vizitatorii au hotărât prin vot ca actrița Kate Winslet să fie următoarea celebritate care să aibă expusă în muzeu o astfel de replică din ceară.