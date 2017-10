Kate Winslet a primit despăgubiri de la un tabloid

Ştire online publicată Miercuri, 04 Noiembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Actrița engleză a acceptat despăgubiri în valoare de 25.000 de lire sterline (28.000 de euro) de la un ziar britanic pe care l-a dat în judecată pentru defăimare deoarece a pus sub semnul întrebării programul său de exerciții fizice, relatează AFP. Actrița de 34 de ani a dat în judecată tabloidul „Daily Mail” după ce acesta a publicat în ianuarie un articol intitulat „Kate Winslet ar trebui să câștige un Oscar pentru cea mai enervantă actriță?”. „Sunt încântată că Mail a prezentat scuze după ce a emis acuzații false în legătură cu mine”, a indicat într-un comunicat Kate Winslet. „Eram extrem de contrariată pentru că am fost acuzată că mint în legătură cu programul meu de exerciții fizice și am estimat că este responsabilitatea mea să solicit scuze pentru a arăta angajamentul meu privind pozițiile pe care le-am apărat mereu în legătură cu probleme ce țin de corp, inclusiv dieta și exercițiile”, a adăugat ea. Tabloidul a publicat scuzele sale în septembrie, recunoscând că Winslet nu a mințit în legătură cu antrenamentul său fizic, și a acceptat să plătească despăgubirile. Acordul între părți a fost validat marți de Înalta Curte.