Justin Timberlake şi Beyonce, favoriţi la MTV Video Music Awards

Justin Timberlake și Beyonce, favoriți la MTV Video Music Awards

Ştire online publicată Joi, 09 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Cu câte șapte nominalizări fiecare, cei doi sunt urmați de rapper-ul Kanye West și de cântăreața Rihanna, ambii cu câte cinci nominalizări, potrivit Reuters. Cântăreața britanică Amy Winehouse a primit trei nominalizări pentru premiile ce vor fi decernate pe 9 septembrie, în Las Vegas, inclusiv pentru Cel mai bun videoclip al anului, categorie la care va concura cu Tim-berlake, Beyonce, Rihanna, West și Justice, un grup francez de muzică dance electronică. Timberlake, West, artistul hip-hop Akon, rapper-ul T.I. și interpretul de R&B Robin Thicke se întrec pentru trofeul secțiunii Cel mai bun artist, în timp ce Winehouse, Beyonce, Rihanna, Fergie și Nelly Furtado concurează la secțiunea Cea mai bună artistă. Britanicele Wine-house și Lily Allen vor concura cu finalista show-ului American Idol, Carrie Underwood, dar și cu Gym Class Heroes și Peter Bjorn & John pentru secțiunea Cel mai bun debut. Trofeul secțiunii Cel mai bun grup va fi decernat uneia dintre trupele Fall Out Boy, Gym Class Heroes, Maroon 5, Linkin Park și White Stri-pes. Printre categoriile noi din acest an se numără „quadruple threat award", ce-i va recompensa pe artiștii ce au spart granițele și au cucerit scenele lumii nu nu-mai prin muzică, ci și prin alte activități: modă, caritate, afaceri, actorie sau dans, a anunțat MTV. Nominalizați sunt Beyonce și Jay-Z, dar și Bono, Timberlake și West. Fanii pot vota online pentru categoria Cel mai bun debut. Celelalte premii sunt acordate de un juriu alcătuit din specialiști din industria muzicală.